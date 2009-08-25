За 17 лет госдолг Украины вырос в 10 раз

Прямой и гарантированный государственный долг Украины сегодня составляет почти 270 миллиардов гривен, или около 35 миллиардов в долларовом эквиваленте.

Более 23 миллиардов долларов, или две трети общей суммы госдолга, приходится на внешние обязательства. Таким образом, за период с 1992 года, когда он составлял около 3 млрд долларов, госдолг вырос более чем в 10 раз.

При этом не учтена задолженность государства перед вкладчиками бывшего Сбербанка СССР, общая сумма которой пока не определена, пишет ДЕЛО.

После 10-летнего периода относительной стабильности, за последние 10 месяцев госдолг Украины вырос в два раза в долларовом и в три раза в гривневом эквиваленте.