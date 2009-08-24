ВО "Свобода" возмущена, что памятник Мазепе открыли "втихую"

Черниговская областная организация ВО "Свобода" возмущена действиями областной власти, которая "прячась от украинцев, втихую провела открытие памятника Ивану Мазепе". Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы организации.

"Открытие было запланировано на 24 августа, и вся патриотическая общественность города ждала возможности принять участие в торжественном чествовании гетмана Украины, который боролся за украинскую независимость. Открытие состоялось без участия общественности, зато с участием чуть ли не всех чиновников области", - говорится в заявлении.

По мнению руководителя Черниговской организации ВО "Свобода" Андрея МИЩЕНКО, открытие памятника было проведено формально, для галочки, так же, как для галочки был открыт музей битвы под Крутами.

"После передачи музея на баланс Черниговского облсовета, музей не получил ни одной копейки финансирования за целый год. Судьба музея чиновников не интересует, не интересует памятник Мазепе, как не интересует их и мнение украинцев", - считает А.МИЩЕНКО.

Как сообщалось ранее, открытие памятника планировалось в День Независимости. Однако после торжеств по случаю Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины в драмтеатре участников мероприятия пригласили на открытие памятника Ивану Мазепе на Валу.

Ученый секретарь Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Сергей ЧЕРНЯКОВ объяснил, что уже состоялось заседание специального совета, который утвердил документы по памятнику и даже признал его памятником монументального искусства местного значения. По другой информации, организаторы решили открыть памятник раньше, во избежание недоразумений с местными организациями левых партий, которые заявляли о намерении пикетировать мероприятие.

В то же время, отдел информационного обеспечения и связей с общественностью Черниговского облсовета опроверг информацию об отсутствии финансирования коммунального предприятия облсовета "Дирекция строительства мемориального комплекса "Памяти Героев Крут". Решением областного совета для финансово-хозяйственной деятельности коммунальному предприятию в текущем году выделено 300 тыс. грн. По состоянию на середину августа этого года на счет предприятия поступило 214,5 тыс. грн., что полностью обеспечивает его финансовые потребности.