Главный раввин Одессы обращается к ЕС, США, Израилю и России

Главный раввин Одессы и Юга Украины Авроом ВОЛЬФ обратился к руководству ЕС, а также США, Израиля и России с призывом запретить въезд на подконтрольные территории городскому председателю Ужгорода Сергею РАТУШНЯКУ за ксенофобские высказывания и оскорбления.

Как передает корреспондент УНИАН, по мнению А.ВОЛЬФА, такой реакцией будет продемонстрировано некоторым украинским «политикам, намеренным на предстоящих выборах разыграть антисемитскую карту, что подобные намерения идут вразрез с интересами нашей страны и всего мирового сообщества».

А.ВОЛЬФ напомнил, что обвиняемый в нападении на женщину мэр С.РАТУШНЯК разразился серией антисемитских высказываний. И подчеркнул, что «евреи Украины возмущены подобными средневековыми выходками одного из представителей власти, так как полагают, что живут в стране выбравшей демократический путь развития и приоритет общечеловеческих ценностей».

«К счастью, большинство украинских политиков подтвердили наши предположения, осудив высказывания и действия С.РАТУШНЯКА, и сейчас против него возбуждены сразу несколько уголовных дел, в том числе и за антисемитские высказывания и оскорбления, - отмечается в обращении. - Однако этого недостаточно».

«Я обращаюсь к вам с просьбой о поддержке усилий Украины по построению демократического общества и прошу продемонстрировать свою поддержку идущим в стране процессам искоренения ксенофобии и разжигания межнациональной розни», - подытожил автор обращения в адрес руководства ЕС, США, Израиля и России.