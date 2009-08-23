Прикарпатский город празднует свое 1030-летие

Сегодня Прикарпатский город Долина празднует свое 1030-летие.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Долинском городском совете, в этом году в городе было объединено празднование Дня Независимости, Дня Государственного флага Украины и Дня Долины.

В праздновании принимают участие официальные делегации из городов-побратимов: Новоград-Волынский (Украина), Новая Сажина, Гродзиск Великопольский, Немодлин (Польша), Прерия Вилидж (США), а также делегации из Нидерландов и Молдовы.

Началось празднование с богослужения в храмах, освящения источника, Государственного флага Украины, флага города Долины и праздничного шествия с участием официальных делегаций.

Изюминкой торжеств станет «Праздник бойковского меда».

Сюрпризом для участников празднования будет возможность самим вычеканить сувенирную монету и приобрести эксклюзивные сувениры.

В программе – «Праздник ремесел» и этно-рок-фестиваль, мастер-классы народных умельцев, спортивные соревнования и забавы, показательные выступления кикбоксеров, борцов, боксеров, мастеров украинского боевого гопака.

В парке у городского озера состоятся показательные выступления на байдарках, конкурсы и забавы для всех, кто любит и умеет активно отдыхать.

Среди спортивных забав также традиционный Кубок мэра по шахматам и турнир ветеранов по футболу памяти Мирона Курташа.

Завершит праздник молодежная дискотека, вечерницы «Для тех, кому за...», концерт местных исполнителей и гала-концерт.