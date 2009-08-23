Конкурс стрелецкой и повстанческой песни состоится в Бережанах

Сегодня в городе Бережаны Тернопольской области состоится IV фестиваль-конкурс стрелецкой и повстанческой песни «Колокола Лысони».

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, в 11 часов состоится торжественное шествие участников и гостей фестиваля-конкурса, общественности города от районного дома народного творчества к памятникам Т.Шевченко, Б.Лепкому, А.Чайковскому, С.Бандере, возле каждого из которых состоится возложение цветов. Торжества по случаю открытия фестиваля состоятся на Площади Рынок сразу после шествия.

В 12 часов в районном доме народного творчества начнется 4-часовая конкурсная программа фестиваля, в которой будут принимать участие коллективы из Тернопольской области и соседних областей. Между тем во дворике ратуши все желающие смогут послушать концерт Струсовской заслуженной капеллы бандуристов Украины.

В 14 часов состоится молебен памяти героев Лысони с участием священников трех конфессий и концерт Тернопольского муниципального духового оркестра «Оркестра Воли».

С 16 до 17 часов в парке возле замка желающие смогут послушать концерт победителей конкурса, после чего состоится церемония их награждения.

Завершится фестиваль гала-концертом с участием заслуженного артиста Украины Леонида КОРЖЕНЕВСКОГО, певца Владимира ВЕРМИНСКОГО и группы «Акцент».

Сразу после концертной программы прозвучит праздничный фейерверк.

Гора Лысоня, которая находится в Бережанском районе, – одна из святынь украинского народа, связанная с героическими боями Украинских сечевых стрельцов в 1916 году. На горе Лысоня сооружена символическая могила и построена часовня.