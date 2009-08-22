Народному артисту Украины Василию ЗИНКЕВИЧУ присвоено звание Герой Украины.

Об этом сказано в Указе Президента Украины, текст которого размещен на официальном сайте Главы государства.

Как отмечается в документе, высокое звание присвоено “за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии музыкальной культуры, многолетнюю творческую деятельность на ниве обогащения национальной песенной сокровищницы”.