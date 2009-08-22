Василию Зинкевичу присвоено звание Герой Украины
18:50, 22 августа 2009Общество
1705 0
"...за выдающиеся личные заслуги"
Народному артисту Украины Василию ЗИНКЕВИЧУ присвоено звание Герой Украины.
Об этом сказано в Указе Президента Украины, текст которого размещен на официальном сайте Главы государства.
Как отмечается в документе, высокое звание присвоено “за выдающиеся личные заслуги перед Украинским государством в развитии музыкальной культуры, многолетнюю творческую деятельность на ниве обогащения национальной песенной сокровищницы”.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter