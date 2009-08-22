В Житомирской области сегодня стартуют «Лесині джерела»

Сегодня в городе Новоград-Волынский Житомирской области начался Международный праздник литературы и искусств «Лесині джерела».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Новоград-Волынского горсовета, праздник будет продолжаться по 24 августа. Нынешний праздник совпал во времени с Днем города.

По этому поводу жители и гости Новоград-Волынского отметят память всемирно известной поэтессы, своей землячки - Леси Украинки. В празднике примут участие профессиональные, любительские творческие коллективы, писатели, поэты, научные работники, а также известные политики. В частности, 23 августа здесь ожидают Председателя Верховной Рады Украины Владимира ЛИТВИНА, который уже традиционно принимает участие в «Лесиних джерелах».

Во время «Лесиних джерел» состоится праздник книги, хореографии и национальных культур, пройдет Всеукраинский конкурс аутентичного солопения, концерт юных талантов «Дитячий зорецвіт». Актеры Полтавского театра имени Гоголя покажут участникам праздника представление «Лесная песня» по одноименному произведению Леси Украинки. Кроме того, в программе праздника – выставка достижений ведущих предприятий города.

Праздник призван пропагандировать литературное наследие Леси Украинки, развивать народные традиции и декоративно-прикладное искусство. Его основателем является Новоград-Волынский горсовет, а проходит он при поддержке Министерства культуры и туризма Украины, Управления культуры и туризма Житомирской облгосадминистрации.

В настоящее время на центральных улицах Новоград-Волынского уже действуют мастер-классы «Городок мастеров», проходят конкурсы и викторины артплощадки, действует фотовыставка «Остановись мгновенье в Новограде – ты прекрасна!», а позже начнется цветочный карнавал.

По приглашению организаторов праздника многие горожане пришли на него с семьей в вышитых сорочках по случаю приближения Дня Независимости. Также сюда уже прибыли официальные делегации, коллективы и мастера и научные работники из Грузии, России, Беларуси, Польши, Хорватии. В рамках «Лесиних джерел» будут работать музеи Новоград-Волынского - литературно-мемориальный имени Леси Украинка, семьи Косачей и льна.