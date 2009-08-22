Кабмин предлагает увеличить штрафы

Кабинет министров предлагает увеличить штрафы, предусмотренные Кодексом Украины об административных правонарушениях (КУАП) и Уголовным кодексом (УК) Украины, за самовольный захват земельных участков и самовольное строительство.

Об этом говорится в проекте закона №5058 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно размеров штрафов и квалификации преступлений и административных правонарушений", внесенного Кабинетом министров и зарегистрированного в ВР 20 августа т.г.

Согласно пояснительной записке к документу, увеличение штрафов необходимо в связи с несоответствием денежной величины, используемой для квалификации имущественных преступлений и административных правонарушений (необлагаемый минимум доходов граждан), реальному объему принесенного ущерба такими действиями.

В частности, размер минимальной заработной платы с 2004 года по 2009 год увеличился с 205 до 605 грн. Вместе с тем, с 2004 года по сегодняшний день необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 грн.

Законопроектом предлагается вместо сегодняшних штрафов за самовольное занятие земельного участка для граждан в размере от 10 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан и для должностных лиц от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан, увеличить до 25-100 и 100-300 соответственно.

Вместе с тем, самовольное занятие земельного участка, повлекшее за собой причинение значительного ущерба его владельцу, сегодня облагается штрафом в размере 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан, тогда как документом предлагается штраф в размере 300-600 необлагаемых минимумов доходов граждан.

При этом штрафы за самовольное строительство зданий и сооружений на самовольно занятом земельном участке предлагается увеличить с сегодняшних 300-500 необлагаемых минимумов доходов граждан до 600-1000.