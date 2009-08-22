Тимошенко поручила проиндексировать зарплаты бюджетников

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила проиндексировать заработную плату работников бюджетной сферы в соответствии с реальным зафиксированным показателем инфляции. Соответствующее поручение глава правительства дала в ходе селекторного совещания с руководителями местных органов власти по вопросам подготовки школ к новому учебному году, сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета Министров Украины.

«Месяц в месяц проиндексировать зарплаты для всех работающих в бюджетной сфере на реальный показатель инфляции», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, премьер-министр дала поручение Министерству финансов согласовать все необходимые для этого решения с Бюджетным комитетом Верховной Рады.

Глава правительства также поручила руководству Донецкой области, которая единственная по Украине имеет задолженность перед педагогами, до 1 сентября полностью рассчитаться с работниками бюджетной сферы: «До 1 сентября все люди, которые работают в бюджетной сфере, должны получить полный объем заработной платы и отпускные, проиндексированные на реальный уровень инфляции».

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, инфляция в Украине по итогам 2008 года составила – 22,3% (декабрь 2008 года до декабря 2007 года).

За январь-июль 2009 года инфляция в Украине составила 8,5%, при том, что бюджет текущего года рассчитывался с учетом инфляции 9,5%.