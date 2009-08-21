В Центре быстрого реагирования прошла присяга на верность Украине

На Прикарпатье 30 спасателей Центра быстрого реагирования оперативно-спасательной службы принесли присягу на верность Украине.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковской облгосадминистрации. Председатель областной государственной администрации Николай ПАЛИЙЧУК и председатель областного совета Игорь ОЛИЙНЫК поздравили спасателей. Тридцать спасателей служат в недавно созданном Центре быстрого реагирования оперативно-спасательной службы, расположенном на территории бывшей воинской части в селе Ценжив. Центр сформирован после прошлогоднего июльского наводнения в западной Украине.

«Символично то, что вы принесли присягу накануне самого большего государственного праздника – Дня Независимости Украины», - отметил председатель облгосадминистрации Н.ПАЛИЙЧУК, который пожелал спасителям здоровья и легкой службы.

Председатель областного совета И.ОЛИЙНЫК отметил, что Прикарпатье для дислокации центра было избрано не случайно. Ведь Прикарпатье занимает первое место в Украине по длиной рек, протекающих по территории области. Руководители области будут настаивать на принятии государственной противопаводковой программы.

Руководство центра сообщило главам облгосадминистрации и облсовета, что на сегодняшний день в спасательном центре работают сто человек, а до конца года численность штата будет увеличена до двухсот пятидесяти. В дальнейшем здесь будет работать тысяча спасателей, которые будут ликвидировать и предотвращать стихии в Западной Украине.