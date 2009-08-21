Италия поможет Украине интегрироваться в газовые рынки

Италия поможет Украине интегрироваться в европейские газовые рынки, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на итальянского регулятора энергетики AEEG.

Согласно распространенному сегодня сообщению, итальянский регулятор поможет украинским регулирующим органам разработать правила и рекомендации в газовой сфере, чтобы приблизить регулирование и тарификацию на газовом рынке Украины к европейскому. Работа будет вестись в совместных комиссиях между регулирующими органами Италии и Украины; проект по интеграции, финансируемый Еврокомиссией, рассчитан на два года.

Ранее Украина заключила аналогичное соглашение об усилении интеграции своего рынка электроэнергетики в европейские рынки.