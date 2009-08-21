Предприниматели с одесского рынка перекрыли магистраль

Предприниматели, работающие на одесском рынке «Северный», перекрыли Николаевскую дорогу в знак протеста против действий нового директора рынка Дмитрия НАЗАРОВА.

Как сообщили УНИАН очевидцы вспыхнувшего сегодня на «Северном» конфликта, около сотни предпринимателей, отказавшихся платить высокую плату за аренду торговых павильонов, непрерывно двигаются по пешеходному переходу 6-полосной магистрали, требуя вмешательства властей в рыночные разборки.

Ввиду отказа ряда предпринимателей платить арендную плату администрации рынка Д.НАЗАРОВ распорядился заваривать их контейнеры с товарами. Предприниматели начали оказывать сопротивление, ссылаясь на то, что спорные претензии администрации рассматриваются в суде. Затем в охранников и директора полетели помидоры, яйца, дымовые шашки.

В ходе потасовки между охранниками и предпринимателями один из них был серьезно травмирован - пришлось вызвать бригаду «скорой помощи».

Когда Д.НАЗАРОВ удалился в свой кабинет, за ним последовала группа инициаторов потасовки, которые вступили в схватку с охранниками, насильно вытащили и жестоко избили главу администрации рынка, а само помещение подожгли.

В горуправлении милиции комментировать конфликтную ситуацию отказываются. «Пока нет исчерпывающей информации о причинах и инициаторах потасовки на рынке, не можем ничего ни подтвердить, ни опровергнуть», - заявил УНИАН источник в городском отделении милиции.