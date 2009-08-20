На Каменской Сечи торжественно подняли Государственный флаг

В селе Республиканец Бериславского района Херсонской области, на территории бывшей Каменской Сечи запорожских казаков сегодня состоялись торжества, посвященные Дню Государственного флага Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской облгосадминистрации.

Главным событием мероприятия стало торжественное поднятие Государственного флага Украины председателем областной государственной администрации Борисом СИЛЕНКОВЫМ. Флаг размером 3х5 метров вывесили на специально установленном к празднику 21-метровом металлическом флагштоке.

Рядом с Государственным флагом Украины несли почетный караул молодые казаки - джуры Горностаевского куреня и казаки областной объединенной паланки "Войско Запорожское низовое".

Праздник завершился возложением цветов к могиле кошевых атаманов Костя Гордиенко и Василия Ерофеева.

Напомним, что сейчас на Каменской Сечи проводят работу по подготовке к празднованию в октябре этого года 300-летия этой Сечи. На ее территории планируется создать филиал Национального историко-культурного заповедника Хортица - Каменская Сечь.

Справка УНИАН. Каменская Сечь - единственный в Украине памятник казацкой Сечи, сохранивший свой первозданный вид. Здесь сохранились все три основных составных Сечи: Кош, в состав которого входили курени, казна, Сечевая площадь; предместье с производственными мастерскими, жилыми домами; казацкое кладбище, на котором сохранилась могила выдающегося кошевого атамана Костя Гордиенко, с насыпанным над ней курганом.

История появления и функционирования Каменской Сечи имеет непосредственное отношение к событиям национально-освободительной борьбы украинского казачества и патриотической элиты под руководством гетмана Ивана Мазепы. 12-14 мая 1709 года прекратила свое существование Чертомлицкая Сечь, с которой была связана более чем пятидесятилетняя героическая история Войска Запорожского Низового. При поддержке запорожцами Ивана Мазепы царские войска, воспользовавшись отсутствием большей части сечевиков, приступом взяли сечевые укрепления, уничтожили Сечь и разрушили расположенные вблизи нее казацкие зимовки. В том же 1709 году была заложена Каменская Сечь, значительно ниже по Днепру.

Через два года царские войска заставили казаков перейти на левобережье Днепра. Возле современного г. Цюрупинска, на тогдашней территории Крымского ханства, они создали еще одну Сечь - Олешкивскую.

Запорожцы вернулись в Каменскую Сечь в 1730 году, где и находились до 28 марта 1734 года.