Сына экс-депутата объявили в розыск за ДТП, в котором погиб человек

Столичная милиция объявила в розыск по решению суда сына народного депутата IV созыва Валентина САВИЦКОГО - Александра, совершившего в Киеве весной прошлого года ДТП, во время которого погиб человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО.

«Вчера в розыск по решению суда был объявлен один из «мажоров» - участник резонансного ДТП господин САВИЦКИЙ. Он вызывается к следователю для предъявления обвинения. Он разыскивается на территории города. Думаю, через несколько дней он будет объявлен в государственный розыск. Мы прошли процесс следствия и сейчас мы готовы предъявить ему обвинение за совершение ДТП со смертельным исходом», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Как сообщалось, 3 апреля 2008 года 23-летний А.САВИЦКИЙ, находясь за рулем автомобиля «Лексус», на углу Столичного шоссе и проспекта Науки, проигнорировав запрещенный сигнал для проезда, совершил столкновение с автомобилями «Шевроле» и «Дэу», вследствие чего пассажирка «Шевроле» погибла.