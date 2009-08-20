В Сумах с начала года количество безработных увеличилось вдвое

В Сумах с начала года количество безработных возросло вдвое.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении статистики в Сумской области, за первые шесть месяцев текущего года в Государственную службу занятости в поисках работы обратились 5,1 тысяч граждан. В целом же на учете в городском центре занятости населения по состоянию на 1 августа находилось 4,3 тыс. безработных граждан, что практически вдвое больше, чем в прошлом году. Среди них большую часть составляют женщины и почти половину – молодежь в возрасте до 35 лет. Почти все те, кто находились на учете, имели официальный статус безработных, из которых 80,3% получали помощь по безработице.

По информации ГУ статистики в Сумской области, уровень зарегистрированной безработицы, рассчитанный по отношению к населению областного центра трудоспособного возраста, на 1 августа составил 2,3%. Среди трудоустроенных незанятых лиц женщины составляют 46,6%, молодежь в возрасте до 35 лет– половину.

Средний размер помощи по безработице в июле 2009 года, по сравнению с июлем 2008-го, вырос на 15% и составил 685 гривен.

Размер помощи по безработице в 2,8 раза ниже средней заработной платы, начисленной одному штатному работнику в июле 2009 года, но немного превышает уровень минимальной заработной платы.