Киев передал Лондону чувствительную информацию о продаже оружия - СМИ

Британский парламентский комитет по контролю за экспортом оружия обнародовал отчет, в котором утверждается, что британские посредники, возможно, перепродавали оружие, приобретенное в Украине, странам, на которые распространяется эмбарго.

В Британии срочно начато расследование. О чрезвычайной чувствительности этого вопроса свидетельствует просьба министра иностранных дел Дэвида Милибенда к членам парламентского комитета во главе с Роджером Берри - пока не обнародовать детали имеющегося у них документа, чтобы не помешать следствию. Там перечислены названия британских фирм-посредников, которые получили от украинской государственной службы контроля за экспортом лицензию на экспорт легкого оружия из советских запасов. Об этом в среду сообщила влиятельная газета Guardian.

По словам членов комитета, они легко получили список фирм в мае в Киеве от заместителя министра иностранных дел Украины Александра Горина. Берри говорит, что комитет ни в чем не обвиняет Украину, а скорее обращает внимание британского правительства на необходимость улучшения контроля за торговлей оружием.

В отчете комитет выразил обеспокоенность, что британский МИД ничего не знал о продаже Украиной оружия британским посредническим фирмам, хотя эта информация была легкодоступной. И призвал британские дипломатические представительства в крупных странах-экспортерах оружия теснее сотрудничать с местными органами экспортного контроля, чтобы получать информацию о британских фирмах, которые получают лицензии на продажу оружия.

Немецкая волна