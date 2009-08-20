Как не утонуть в Черном море?

Министерство по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Крыму призывает отдыхающих соблюдать меры предосторожности во время купания в море, сказала в комментарии УНИАН работник пресс-службы ведомства.

За последнее время в Крыму три туриста были травмированы в море катерами. 13 августа в Евпатории пострадал житель Москвы, 16 августа в сакском селе Морское - харьковчанин, 17 августа в бахчисарайском селе Песчаное - турист из Орла.

В крымском Главке МЧС выражают обеспокоенность по этому поводу. «Мы делаем все возможное, чтобы обезопасить отдыхающих», - отметила сотрудница пресс-службы, уточнив, что на пляжах со спасательных вышек должны делаться объявления о запрете купаться в предназначенной для движения катеров зоне и заплывать за буйки, которые в качестве ориентира используют плавсредства. Кроме того, в местах массового отдыха должны быть размещены плакаты с предупреждениями.

«Зачастую из-за своей невнимательности и халатного отношения отдыхающие не соблюдают меры безопасности на воде», - отметила сотрудник пресс-службы крымского управления МЧС.