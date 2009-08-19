Первое заболевание гриппом А/Н1N1 выявлено в Белоруссии

В Белоруссии выявлен первый заболевший гриппом А/Н1N1 - студент-гражданин КНР, возвратившийся 10 августа 2009 г. из Китая, сообщает Министерство здравоохранения страны. В результате обследования установлено, что все 37 контактировавших с ним людей здоровы.

Как уточняет Минздрав Белоруссии, на сегодняшний день в Европе зафиксированы десятки тысяч случаев заболевания гриппом А/Н1N1. Так, например, в Великобритании заболели 12 тыс. 903 человека, в Германии - 12 тыс. 493 человека. Ситуация с гриппом А/Н1N1 в странах, граничащих с Белоруссией, складывается следующим образом: в России насчитывается 180 заболевших, в Польше - 150, в Литве - 40.