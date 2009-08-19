МИД Украины осуждает теракт в Ингушетии
18:54, 19 августа 2009Общество
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20 человек погибли, около 140 ранены
Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает террористический акт, осуществленный 17 августа в Назране (Республика Ингушетия), в результате которого погибли и пострадали люди, в том числе дети, и выражает искренние соболезнования родным и близким погибших.
Как говорится в переданном агентству УНИАН заявлении МИД, ни одна цель не может служить оправданием действий террористов, которые шокируют своей жестокостью и вызывают возмущение мирового сообщества.
Как сообщал УНИАН, 17 августа в Назране автомобиль "Газель", за рулем которого находился террорист-смертник, протаранил ворота отдела внутренних дел и взорвался в центре двора здания. 20 человек погибли, около 140 ранены.
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