Донецкий «Шахтер» проверили на свиной грипп прямо в аэропорту

Сегодня команду донецкого футбольного клуба «Шахтер» подвергли медицинскому осмотру в аэропорту турецкого города Сивас.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера», около полудня, по прилету команды в аэропорт Сиваса, на борт самолета поднялись медицинские работники в масках и резиновых перчатках и специальными электронными термометрами измерили температуру каждого члена делегации, прикладывая термометры ко лбу. Кроме того, всем членам делегации были розданы специальные бланки, в которых попросили указать, имели ли гости из Донецка контакты с больными свиным гриппом. Только после выполнения этой процедуры пассажирам было разрешено выйти из самолета для прохождения пограничного и таможенного контроля.

Как известно, завтра «Шахтер» сыграет с местным клубом «Сивасспор» первый матч квалификационного раунда Лиги Европы.