Участие авиации в военном параде пока под вопросом

Завтра, 19 августа, должно быть принято окончательное решение об участии в параде войск ко Дню независимости Украины, который состоится в Киеве 24 августа, военной авиации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Украины Сергей КИРИЧЕНКО во время генеральной репетиции парада, которая состоялась сегодня на Крещатике.

“Окончательного решения на выполнение указа Президента о проведении парада с участием авиационной компоненты еще нет”, – сообщил начальник Генштаба.

По его словам, это решение зависит от Киевской городской государственной администрации и организационного комитета, который создан при Кабинете министров.

При этом С.КИРИЧЕНКО выразил убеждение, что авиация все же примет участие в параде.

Он сообщил, что военная авиация уже провела две тренировки в небе над Киевской областью, а на 10:48 утра 21 августа запланирован тренировочный полет непосредственно над Крещатиком.

“Я думаю, что авиаторы у нас готовы, и глубоко убежден, что решение об их участии в параде будет завтра”, – сказал С.КИРИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 24 августа в 10:00 в Киеве состоится парад войск.

В пешем строю по главной улице столицы Украины пройдут почти 3 тысячи 400 военнослужащих. В воздушной компоненте парада запланировано участие 35 самолетов и вертолетов, которые будут представлять истребительную, бомбардировочную, разведывательную, штурмовую, транспортную и армейскую авиацию.

Свыше 20 образцов вооружения и военной техники будут размещены на Крещатике от Майдана независимости до Европейской площади. Впервые киевлянам и гостям столицы будут представлены такие новинки отечественного оборонно-промышленного комплекса как танк “Оплот”, БТР-4 “Ладья”, легкобронированное транспортное средство “Дозор-Б” и бронетранспортер “Казак”.