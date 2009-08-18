Минобороны РФ и Украины встретились на авиасалоне в Москве

Министерства обороны России и Украины подписали протокол о внесении изменений в действующее межправительственное соглашение о дальнейшем сотрудничестве в обеспечении создания совместного серийного производства оперативно-тактического военно-транспортного самолета Ан-70 и транспортного самолета Ан-70Т. Об этом сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на управление пресс-службы и информации Минобороны РФ. При этом не уточняется, какие изменения внесены в документ.

Протокол подписали министр обороны РФ Анатолий Сердюков и исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий Иващенко на аэрокосмическом салоне МАКС-2009 в ходе двусторонней встречи. Стороны также обсудили российско-украинские отношения в военной и военно-технической областях.