На время Великого Поста крымские татары прекращают акцию протеста

Крымские татары с 19 августа в связи с наступлением рамадана прекращают акцию протеста перед зданием Кабинета министров.

Об этом говорится в заявлении организации «Авдет», текстом которого располагает УНИАН.

«Наступил благословенный месяц рамадан. Пришло время Великого Поста. Каждый, кто считает себя мусульманином, в этот период будет строго воздерживаться от соблазнов, стремиться как можно больше молиться Господу Богу. Ничто мирское не должно отвлекать человека от поклонения Всевышнему. Поэтому крымские татары, защищающие свои гражданские права в Крыму, решили на время поста приостановить акции протеста, отозвать своих представителей и снять пикет перед зданием Кабинета министров Украины», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, крымские татары начали акцию протеста перед зданием украинского правительства в середине апреля с требованием передать землю в Крыму из сферы управления Министерства обороны, Министерства аграрной политики и Академии аграрных наук в сферу управления местных органов власти для дальнейшей передачи крымским татарам.

Общественное объединение «Авдет» требует передать крымским татарам 845 га, которые в настоящее время находятся в сфере управления центральных, а не местных органов власти.

Рабочая группа правительственной комиссии провела инвентаризацию земельных участков общей площадью 1985,27 га, находящиеся в постоянном пользовании государственных предприятий, учреждений и организаций, подчиненных министерствам и ведомствам Украины.

В результате работы составлено 19 актов, в том числе проинвентаризированы земельные участки лесного и природно-заповедного назначения общей площадью 201,7 га.