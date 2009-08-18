КГГА отработала план «выбивания» из киевлян долгов за ЖКУ?

Лидер гражданского объединения «Новый Киев» Зорян ШКИРЯК заявляет, что «черные списки» на отключение горячей воды в так называемых «домах-неплательщиках» будут пополняться и дальше, а методы, используемые мэром для выбивания долгов – ужесточаться. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГО «Новый Киев».

По словам З.ШКИРЯКА, отключение горячей воды в 53 домах 14 августа – это обкатка радикального сценария по «выбиванию» долгов с людей, по форме и содержанию напоминающая методы инквизиции и рэкета.

Он особо подчеркнул, что из-за нескольких должников власти готовы лишить оплаченных услуг тысячи остальных жильцов многоэтажек. И это несмотря на то, что принудительное лишение человека оплаченной услуги является грубым нарушением прав потребителя.

По мнению лидера «Нового Киева», методы, при помощи которых чиновники начинают «выбивать» деньги у населения за коммунальные услуги, будут совершенствоваться, и ужесточаться по мере того, как будут повышаться тарифы.

«Следующими в очереди на незаконное отключения горячей воды уже стоят около 373 домов. И этот «черный список» продолжит расти, пока не будут даны должные правовые оценки отключению от водоснабжения тех, кто исправно платит за коммунальные услуги», - сказал З.ШКИРЯК.

Он не исключает, что к домам, в которых существует задолженность, в скором времени могут начать применять более жесткие меры «наказания». «Я не удивлюсь, если завтра увижу поднимающегося по лестнице на 9-й этаж пенсионера, потому что чиновники отключили лифт из-за долгов его соседа. Или в подъезде отключат освещение и прекратят вывозить мусор», - говорит З.ШКИРЯК.

При этом лидер «Нового Киева» отмечает, что проблему задолженности нужно решать «продуманной современной программой индивидуального урегулирования, а не пользоваться методами средневековой инквизиции».

Как сообщал УНИАН, 13 августа с.г. АК «Киевэнерго» начала отключать от подачи горячей воды дома, имеющие самую большую задолженность по состоянию на 1 июня 2009 года, то есть до повышения тарифов. Всего планировалось отключить 373 дома, сумма задолженности каждого из которых превысила уровень четырехмесячного потребления.

Решение об отключении самых больших должников было принято 6 августа на совместном совещании при участии руководителей КГГА и районов столицы, комиссии горсовета по вопросам ЖКХ, начальниками ЖЭКов, представителями ГИВЦа и АК “Киевэнерго”.