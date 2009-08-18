Иностранные студенты в Украине чувствуют себя просто бумажниками

Иностранные студенты, которые учатся в Украине, жалуются на качество предоставления информации, условия учебы и предвзятое отношение к ним со стороны работников милиции.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила старший координатор программ Международной организации по вопросам миграции в Украине Дайва ВИЛКЕЛИТЕ.

По ее словам, часто возникают проблемы, когда иностранные студенты приезжают в Украину, не имея полной информации об учебе, сталкиваются с трудностями в овладении украинским языком, иногда даже не знают, что обучение проходит не на английском или французским языках, что оно дороже, чем им было заявлено. «Они себя чувствуют не студентами, а бумажниками, которым необходимо платить за учебу, и при возникновении малейших проблем им говорят: Мы вас депортируем», - сказала Д.ВИЛКЕЛИТЕ.

По мнению председателя правления Восточно-европейского института развития Мридули ГОШ, проблема в том, что условия учебы для иностранных студентов, которые были в Советском Союзе, сильно отличаются от тех, которые есть в современной Украине. «Эти процессы очень часто не фиксируются межгосударственными соглашениями между Украиной и государством X из Африки или Азии. Как правило, этим занимается частный агент, который является выпускником какого-то украинского вуза или в известной степени владеет русским или украинским языком. Эти агенты как посредники дают рекламу украинским вузам в соответствующих странах и набирают оттуда студентов», - рассказала М.ГОШ.

По ее словам, из-за этого набор иностранных студентов происходит неквалифицированно. «Студентов набирают, чтобы заработать средства. Они приехали сюда – а соответствующих условий нет, качество образования не такое, поскольку и Министерство образования очень часто не осуществляет надлежащий контроль», - заметила М.ГОШ.

К тому же, отметила она, иностранным студентам не разрешают работать в Украине, поэтому они не могут самостоятельно зарабатывать деньги для оплаты за учебу. М.ГОШ напомнила, что в Западной Европе и Америке существует система, при которой студент может работать во внеурочно время. «Это нормальная практика, поскольку она дает возможность молодому человеку получить определенные навыки, а здесь (в Украине – УНИАН) за это накажут», - сказала она.

Кроме того, как рассказала председатель правления Восточно-Европейского института развития, в учебном процессе случается много субъективных моментов. Так, по ее словам, студента из Турции из-за неприязненных отношений с преподавателем оставили повторно на том же курсе и заставили повторно оплатить стоимость обучения за этот год.

Также, по данным М.ГОШ, иностранных студентов очень часто останавливает милиция. «Свежий пример: к студентам из Камеруна, которые отдыхали в Крыму, просто на пляже подошли милиционеры, забрали паспорта и поставили штамп с пометкой «депортация». Они потратили средства, чтобы через суд восстановить свои права», - сказала она.

Трое студентов из Конго, которые в беседе с корреспондентом УНИАН просили не называть их имена, рассказали, что решили учиться в Украине после того, как увидели рекламу образовательных возможностей страны по местному телевидению. Агентом, с которым они заключили соглашение, была марокканская компания Carrefour Event, которой они оплатили по несколько тысяч долларов «за визу и приглашение учиться», авиабилеты, медицинскую страховку и уроки языка.

По приезде в Украину в деканате Киевского национального университета имени Тараса Шевченко им сообщили, что они должны заплатить еще по 20 тыс. грн. за учебу и проживание. По словам студентов, это было проблемой для них, поскольку никто им не сообщил раньше, что они должны платить такие суммы. Тем, кто не мог платить, угрожала депортация.

Тем не менее, как рассказали конголезские студенты, схема продолжала действовать и по ней в Украину приезжали новые студенты из африканских стран (Конго, Мали, Камеруна, Габона, Республики Кот-д’Иивуар), которые сталкивались с теми же проблемами. По их словам, в деканате университета у них забирали паспорта, а кое-кому предлагали платить за общежитие как за гостиницу - 100 грн. в день. Их коллегу из Конго, который не смог заплатить, депортировали на родину, другого из Республики Кот-д’Ивуар, который оказывал сопротивление депортации, заключили в тюрьму.

Африканские студенты заявляют, что чувствуют себя в Украине униженными людьми, у которых нет никаких прав. «Что мы сделали плохого? Мы приехали сюда легально, чтобы учиться, получить знания и вернуться в Африку», - заявил один из студентов.

Справка УНИАН. По данным Министерства образования и науки Украины, в украинских вузах обучается 40 тысяч иностранных студентов из более чем 130 стран (больше всего – из Китая, России, Иордании, Сирии, Индии, Ирана, Малайзии, Туркменистана, Турции, Молдовы).

Наибольшими центрами по подготовке иностранных студентов являются Киев, Харьков, Одесса и Днепропетровск. Как сообщают в Минобразования, наибольшей популярностью у иностранцев пользуются строительные и инженерные специальности, а также медицина, финансы и экономика.