24 августа военные обещают премьеру бронетранспортера «Козак»

На параде ко Дню независимости Украины 24 августа впервые будет представлена новейшая отечественная боевая бронированная машина для сил специальных операций ББМ «Козак».

Об УНИАН сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Как сообщалось, во время парада на День независимости Украины, в числе демонстрируемой техники и вооружения, будут показаны новинки – танк «Оплот», БТР-4 «Ладья» и легкобронированное транспортное средство «Дозор-Б».

Однако, как сказал УНИАН военный эксперт руководитель проекта «Флот2017» Дмитрий ТЫМЧУК, Минобороны и Генштаб ВСУ до последнего момента не анонсируют принятое решение показать на День независимости еще одну новейшую уникальную разработку украинского военно-промышленного комплекса - боевую бронированную машину для специальных подразделений ББМ «Козак».

«Это транспортное средство изготовлено Научно-производственным объединением «Практика», является новейшим образцом отечественного производства с боевыми и техническими характеристиками современного мирового уровня. ББМ «Козак» предназначена для применения в составе специальных подразделений», - сообщил Д.ТЫМЧУК.

Как отметили в НПО «Практика», по словам директора объединения Олега ВЫСОЦКОГО, «еще в конце прошлого года мы предложили руководству Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины разработать такой бронеавтомобиль». Он уточнил, что сейчас «Козак» проходит испытания.

По оценкам экспертов, боевая машина «Козак» по своим характеристикам не уступает современным мировым аналогам и может эффективно использоваться как для проведения специальных операций, так и в миротворческих миссиях.

Как отмечают в НПО «Практика», весь процесс создания бронеавтомобиля осуществлялся за счет средств разработчика. Вооруженные силы Украины при этом не израсходовали ни одной копейки, что важно в нынешних условиях их ограниченного финансирования со стороны государства.

ББМ «Козак» весит 5,5 тонн, снабжен двигателем мощностью 176 лошадиных сил, развивающим скорость до 120 км/ч.

Днище бронетранспортера способно выдержать взрыв мины массой не менее 3 кг в тротиловом эквиваленте, а каркасный принцип построения капсулы салона дает возможность экипажу из пяти человек при этом оставаться неповрежденными.

Также «Козак» имеет GPS-навигатор, прибор радиационной и химической разведки, камеру заднего вида, парктроник, кондиционер, систему ABS и повышенные звуко- и термоизоляцию.

На вооружении бронетранспортер имеет два пулемета и автоматический гранатомет.