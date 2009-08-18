Во Львовской области школьник устроил стрельбу на дискотеке

В воскресенье в селе Куткир Бузского района Львовской области 15-летний школьник на дискотеке открыл стрельбу из пневматического пистолета.

Двое подростков получили ранения, сообщил УНИАН начальник ЦОС ГУ МВД Украины во Львовской области Денис ХАРЧУК.

Как было установлено, парень тайком взял пневматический пистолет, который стреляет медными пулями, у своего старшего брата и пошел с оружием на дискотеку. Среди группы подростков вспыхнул спор, во время которого школьник достал пистолет и начал стрелять. Двое его сверстников - сельчан получили ранения лица и предплечья, сообщил Д.ХАРЧУК.

По его словам, жизни ребят ничего не угрожает, они получили легкие телесные повреждения мягких тканей.

«По данному факту уголовное дело не возбуждалось, скорее всего, это будет квалифицировано как хулиганство», - отметил Д.ХАРЧУК.