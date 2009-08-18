В Полтавской области уже заговорили о проблемах с отоплением школ

В Полтавской области отопительный сезон в школах может начаться только 1 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на аппаратном совещании в Полтавской облгосадминистарции заявил начальник управления образования ОГА Владимир МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, все 778 школ региона начнут учебный процесс с 1 сентября, но в октябре в школах могут возникнуть значительные проблемы с отоплением. Самая большая вероятность возникновения таких проблем из-за дефицита бюджетных средств в Машевском, Миргородском, Новосанжарском и Гадячском районах.

"Нам не будет хватать по отрасли 22 млн. 212 тыс. грн. Если при температуре наружного воздуха 8 градусов, то можно не начать 15 октября отопительный сезон, учитывая, что 26-31 октября в школах будут каникулы, и в этот период мы школы можем не отапливать. То есть, мы можем начать отопительный сезон с 1 ноября, и на этом хорошо сэкономить энергоносители и средства",- предложил В.МИРОШНИЧЕНКО.

В участников аппаратного совещания предложение начальника управления образования ОГА возражений не вызвало.