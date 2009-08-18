Газпром и Нафтогаз отказались работать по контракту - газета

Украина в третьем квартале 2009 года закупит у "Газпрома" от 9 до 10 миллиардов кубометров газа. Это меньше, чем предусмотрено контрактом "Нафтогаза" с российским концерном, однако Киеву дополнительный газ не нужен. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на советника президента Украины Богдана Соколовского.

Чтобы выбрать контрактные объемы, Украина должна в третьем квартале купить у "Газпрома" 12 миллиардов кубометров газа и докупить еще 12,5 миллиарда - в последнем квартале года.

"Нафтогаз" связан обязательствами по контракту с "Газпромом", который может оштрафовать украинскую компанию за недобор газа, однако не делает этого.

Газета отмечает, что часть объемов импортируемого топлива с третьего квартала может быть перенесена на четвертый квартал. "Нафтогаз" уже обращался в "Газпром" с заявкой на увеличение поставок в последнем квартале, но точных цифр "Газпром" не раскрывает.

В случае, если основные поставки будут перенесены на последний квартал года, "Нафтогазу" придется оплатить 14,5 миллиарда кубометров по цене, которая на 10 долларов превысит стоимость импортируемого топлива в третьем квартале - 198 доллара за тысячу кубометров.

Для обеспечения экспортных обязательств "Газпрома" в подземные хранилища газа (ПХГ) Украине необходимо закачать 25-27 миллиарда кубометров газа. Сейчас в ПХГ закачано уже более 22 миллиардов кубометров.

Лента.ру