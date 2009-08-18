Милиция перехватила на Днестре контрабандистов сигарет

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Главного управления Министерства внутренних дел в Винницкой области задержали 3 мужчин, которые из Молдовы на лодке через реку Днестр перевозили 45 тыс. пачек контрабандных сигарет.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД в Винницкой области.

По сообщению, трое жителей Ямпольского района Винницкой области и один житель Молдовы перевозили на лодке через реку Днестр 45 тыс. пачек контрабандных сигарет в районе села Цекинивка Ямпольского района Винницкой области. На берегу партию контрабандных сигарет ожидали 2 автомобиля.

Милиция задержала 3 жителей Винниччини во время перегрузки контрабанды из лодки в автомобиль, а молдаванину удалось скрыться на лодке в сторону Молдовы.

В момент задержания у подозреваемых было обнаружено и изъято 45 тыс. пачек сигарет "Дойна" с молдавскими акцизными марками на общую сумму 220 тыс. грн.

Задержанные переданы сотрудникам Днестровской таможни для привлечения их к ответственности за контрабанду.

По данному факту проводится расследование.