Сегодня на межбанке гривня устояла

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту начали понижаться: к закрытию торгов ценовые уровни снизились с 8,3050/8,3470 грн./долл. до 8,3265/8,3385 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 15:00 Национальный банк Украины объявил о покупке и продаже долларов США по курсу 7,76/7,90 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2570/0,2587 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2684/0,2692 грн./рубль. К закрытию котировки снизились – на 0,2676/0,2683 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 32,3650 рублей за доллар (+0,8150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,4120/1,4122 долл./евро, а к 15:15 упали до 1,4066/1,4068 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,7320/11,7765 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 11,7705/11,7890 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне понизились до 11,7145/11,7335 грн./евро.