Ани Лорак вышла замуж (фото)

Ани Лорак сегодня вышла замуж за 30-летнего Мурата Налкакиоглу. Пара расписалась в Центральном рагсе Киева, а через неделю улетит на родину жениха - в Турцию, в шикарный отель Анталийского побережья "Адам и Ева", где отпразднуют свадьбу.

Как сообщает газета "Сегодня", братья певицы отметили, что сегодня после росписи 30-летней народной артистки Украины с 30-летним менеджером отеля гулянки не будет, хотя родные надеются собраться хотя бы узким кругом и отметить это событие. Праздновать в Турции молодожены думают два дня, 22 и 23 августа, а в День Независимости вернутся в Украину. Фешенебельный отель, где будут отмечать свадьбу, принадлежит названному отцу Мурата.

По данным прессы, пара купила участок земли в коттеджном городке, расположенном в 20 км от Киева по Житомирской трассе. Именно там Каролина и Мурат собираются обосновать двухэтажный особняк в западноевропейском стиле.

Ани Лорак познакомилась с Муратом на отдыхе в Анталии летом 2003 года. В 2004 году он переехал к ней в Украину. Через два года парень сделал предложение певице.

Фото УНИАН