В Черниговской области у работника больницы изъяли 24 кг ртути
15:12, 15 августа 2009Общество
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Всего восемь емкостей
В городе Корюковке Черниговской области задержан 44-летний местный житель, работник больницы, у которого изъято восемь емкостей с 24 кг ртути.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.
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