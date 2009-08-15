В Черниговской области у работника больницы изъяли 24 кг ртути

В городе Корюковке Черниговской области задержан 44-летний местный житель, работник больницы, у которого изъято восемь емкостей с 24 кг ртути.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) Уголовного кодекса Украины.