Объединения жильцов пока не могут выбирать автономное отопление

Объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД) в Украине лишены права полноценного выбора жилищно-коммунальных услуг и их поставщиков.

Такое мнение высказал УНИАН заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ.

«ОСМД в Украине, по сути, лишены полноценного права выбора услуг ЖКХ, они имеют крайне ограниченную альтернативу. Действительно, состояние систем жизнеобеспечения домов в ОСМД гораздо лучше, чем при традиционных ЖЕКах, и жильцы, как правило, существенно не переплачивают за непредоставленные услуги. Однако в глобальном понимании, кондоминиумы не могут позволить себе решить вопрос подключения или отключения к централизованному отоплению, выбора систем автономного отопления», - считает эксперт.

По мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, в случае, если бы распространение принципа ОСМД приобрело масштабный характер, в такой же пропорции увеличилось бы и количество заявок на отключение от теплоцентралей по всей стране.

«Практика показывает, что там, где кондоминиумы имеют широкую поддержку со стороны властей, достаточно активно решается вопрос и внедрения систем автономного отопления. И это понятно – собственники не будут платить за не предоставленную или, тем более, не заказанную услугу. В связи с этим возникает мысль, что чиновники министерства среднего уровня будут в такой же степени сознательно тормозить развитие ОСМД, как они тормозят и внедрение систем автономного отопления», - отмечает А.ГОЛОБУЦКИЙ.