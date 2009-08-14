Секретариат Президента: закачка газа опасений не вызывает

НАК «Нафтогаз Украины» в августе текущего года намерен импортировать 3,2 млрд. кубометров природного газа.

Об этом в интервью УНИАН сообщил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ.

(Полный текст интервью читайте на сайте УНИАН-Экономика).

По его словам, указанный объем будет равен объему июльского импорта энергоресурса. «Объем импорта газа в августе должен составить приблизительно 3,2 млрд. кубометров - на уровне июльского", - сказал он.

Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что, по данным НАКа, на сегодняшний день в подземных хранилищах уже накоплено более 22 млрд. кубометров газа.

«Находимся абсолютно в графике, и процесс закачки никаких опасений не вызывает», - отметил представитель Президента.