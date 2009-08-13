Российский бизнес захватил рынок прессы в Черкассах

Черкасские газетчики просят власть немедленно вмешаться в ситуацию, сложившуюся на рынке периодики в городе

Черкассы. 13 августа. УНИАН. Акцию протеста провели сегодня в Черкассах местные газетчики.

Как передает корреспондент УНИАН, возле газетного киоска, который находится под стенами Черкасского горисполкома, 50 черкасских журналистов и представители общественности протестовали против монополизации черкасского рынка торговли прессой российским бизнесом.

Они требуют от власти обратить внимание на ситуацию, сложившуюся на рынке продажи прессы в Черкассах и в Украине.

В этот же день три наибольшие черкасские газеты: «Антенна», «Прес-центр», «Вечірні Черкаси», кабельная телекомпания «Антенна-плюс» и пять правозащитных черкасских общественных организаций обратились с открытым письмом к Президенту Украины, премьер-министру Украины, председателю Верховной Рады Украины и председателю Черкасской ОГА. В открытом письме они просят власть немедленно вмешаться в ситуацию, сложившуюся на рынке периодики в Черкассах.

Как говорится в открытом письме черкасских СМИ "…в системе дистрибьюции и розничной торговли периодикой в Черкассах произошли колоссальные изменения. На черкасский рынок зашел мощный игрок - российская фирма «Картель», которая за короткое время приобрела большинство точек розничной торговли в Киеве, Черкассах и других регионах государства".

"Новые владельцы «ЧеркасиТоргПресу», владеющей сетью розничной торговли прессой в Черкассах, предложили местным газетам заключить новые договоры о продаже газет на неприемлемых условиях. От издателей газет требуют оплатить суммы за так называемый «вхождение в систему». За то, чтобы газета была выложена на витрину, необходимо ежемесячно платить так называемые «маркетинговые» рекламному агентству, которое контролируется той же фирмой «Картель». К черкасским издателям периодики выдвигается множество требований, непредусмотренных национальным законодательством Украины, как то - получение санитарных сертификатов, маркировка, вакуумная упаковка, которые невозможно выполнить в условиях технологии производства местных типографий.

На протяжении нескольких недель часть тиражей самых популярных черкасских местных газет «Вечірні Черкаси» и «Антенна» не поступают в розничную сеть, контролируемой «Картелем». Ассортимент прессы в местных киосках в последнее время изменился. На первом месте отныне иностранные издания, подавляющее количество которых имеет российское происхождение".

В открытом письме черкасские газетчики требуют от Генеральной прокуратуры и Антимонопольного комитета "...изучить ситуацию, сложившуюся на рынке СМИ страны, особенно в регионах, и принять немедленные меры по недопущению нарушения прав граждан на свободный доступ к информации. Принять немедленные меры для стабилизации ситуации на рынке СМИ, принять соответствующие постановления о недопущении злоупотреблений монопольным положением со стороны производителей и импортеров газетной бумаги, сетей розничной торговли периодикой. Ограничить торговую наценку на газетную бумагу для печати газет и журналов, на продажу периодики в случае ее реализации в торговой сети. Принять меры по «Укрпочте» для улучшения условий оформления подписки на СМИ, разработки и внедрения механизмов розничной торговли периодикой в почтовых отделениях, особенно в сельский местности. Поручить местным государственным администрациям взять под жесткий контроль рынок розничной продажи прессы и периодики с целью недопущения монополизации и защиты конституционных прав граждан".