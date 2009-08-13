СЭС обеспокоена возможным закрытием бюветов в Киеве

Санэпидемслужба Киева обеспокоена возможным закрытием бюветов в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный государственный санитарный врач Киева Анатолий ПОНОМАРЕНКО вчера на пресс-конференции.

По его словам, вода из артезианских скважин - лучшего качества, чем водопроводная, поэтому он считает большим достижением для столицы открытие свыше двух сотен бюветов. Кроме того, в случае чрезвычайной ситуации с центральным водоснабжением киевляне имеют возможность воспользоваться бюветами, которые в достаточном количестве есть в столице.

Вместе с тем, сообщил А.ПОНОМАРЕНКО, ему сообщили о том, что нет средств на содержание бюветных комплексов.

Как объяснил А.ПОНОМАРЕНКО, бюветы находятся на балансе районных госадминистраций, но обслуживаются Водоканалом.

А.ПОНОМАРЕНКО отметил, что после временного закрытия или консервирования скважин возобновить работу большинства из них будет невозможно. Кроме того, существует угроза инфицировать водоносный горизонт. В связи с этим, по его убеждению, работу бюветов прекращать нельзя.

По словам А.ПОНОМАРЕНКО, он направил соответствующие письма в прокуратуру и руководству райгосадминистраций столицы. «Однако реакции на то, чтобы сохранить хотя бы то, что есть, что-то не видно», - отметил он.

Качество питьевой воды, которое подается централизованным водоснабжением, по словам А.ПОНОМАРЕНКО является удовлетворительным. Он сообщил, что СЭС ежегодно проводит около десяти тысяч исследований питьевой воды и фиксирует отклонение от нормы лишь в 0,5-0,6%. Такое отклонение, по словам А.ПОНОМАРЕНКО, допустимое и даже лучше, чем в других городах страны.