Ющенко назначил председателя Высшего хозяйственного суда
14:10, 05 декабря 2006Общество
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Указ глава государства подписал сегодня
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Сергея ДЕМЧЕНКО председателем Высшего хозяйственного суда Украины.
Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 5 декабря.
Справка УНИАН. С.ДЕМЧЕНКО с января 2006 года находился в должности первого заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины.
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