Ющенко назначил председателя Высшего хозяйственного суда

14:10, 05 декабря 2006
Общество
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Указ глава государства подписал сегодня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Сергея ДЕМЧЕНКО председателем Высшего хозяйственного суда Украины.

Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 5 декабря.

Справка УНИАН. С.ДЕМЧЕНКО с января 2006 года находился в должности первого заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины.

 

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