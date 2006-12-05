Ющенко назначил председателя Высшего хозяйственного суда

Указ глава государства подписал сегодня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО назначил Сергея ДЕМЧЕНКО председателем Высшего хозяйственного суда Украины. Как сообщили УНИАН в официальном интернет-представительстве Президента, соответствующий указ глава государства подписал сегодня, 5 декабря. Справка УНИАН. С.ДЕМЧЕНКО с января 2006 года находился в должности первого заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины.

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