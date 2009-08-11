В Донецке застрелен руководитель районной организации ВО «Батькивщина»

В Донецке от огнестрельного ранения умер руководитель одной из районных организации партии «ВО «Батькивщина» Тимур ДАНГАДЗЕ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной партийной организации ВО «Батькивщина», Т.ДАНГАДЗЕ возглавлял Калининскую районную в г. Донецке организацию ВО «Батькивщина», ему не было еще и 30 лет.

«Мы сами, к сожалению, ничего не знаем. Мы знаем только, что он умер, что это случилось в субботу (8 августа), и смерть наступила в результате огнестрельного ранения», - сказала руководитель пресс-службы Тамара КИРИЧЕНКО. При этом она добавила, что «мы комментарии не даем не потому, что мы как-то скрываем и отказываемся этот факт признавать… Но ни обстоятельства, ни виновные нам неизвестны, потому что ведется следствие. Пока ничего не разглашается, и мы сами ничего толком не знаем».