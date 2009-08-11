В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение
10:54, 11 августа 2009Общество
2580
Ожидается ухудшение погоды
Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму.
11 августа на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду.
Последний раз ГУ МЧС Крыма объявляло штормовое предупреждение 7 августа.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter