В Крыму вновь объявлено штормовое предупреждение

10:54, 11 августа 2009
Общество
2580

Ожидается ухудшение погоды

Штормовое предупреждение объявлено на сегодня в Крыму в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС в Крыму.

11 августа на территории автономии ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер, 15-20 метров в секунду.

Последний раз ГУ МЧС Крыма объявляло штормовое предупреждение 7 августа.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter