Минэкономики внесет на Кабмин стратегию развития «Украина-2020»

Министерство экономики Украины инициирует стратегию развития Украины «Украина-2020».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН.

«Мы будем выносить на рассмотрение правительству целый ряд нормативно-правовых актов, которые будут определять новую стратегию государственной политики на дальнейший период. В частности, в первых числах сентября будет вынесена на рассмотрение правительства стратегия развития Украины «Украина-2020», стратегия национальной модернизации, где будет отражаться вся политика относительно социально-экономического развития как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу», - сообщил министр.

Кроме того, по словам Б.ДАНИЛИШИНА, на ближайшее заседание правительства будет вынесен проект закона Украины «О государственном прогнозировании и стратегическом планировании», где будет рассматриваться новая политика к организации стратегического планирования и прогнозирования. «Реализация этого законодательного акта даст возможность создать целостную систему разработки самых необходимых для реализации социально-экономической политики документов, начиная от долгосрочных стратегических и заканчивая самыми детальными годовыми планами работы центральных органов исполнительной власти. Кроме того, это даст возможность обеспечить полную согласованность между долгосрочными и среднесрочными программными документами», - считает министр.

Он также сообщил, что Минэкономики намерено вынести на ближайшее заседание правительства новую редакцию Закона Украины «О ценах и ценообразовании», где будут определены единые методы вычисления цен, калькулирование себестоимости продукции, предусмотрены механизмы рыночной стабилизации, административные методы регулирования. Кроме того, действие закона о ценах и ценообразовании будет распространено на физических лиц.

Также на ближайшее заседание правительства будет вынесен законопроект, «которого все в Украине так долго ждали» - о внутренней торговле, сообщил Б.ДАНИЛИШИН.