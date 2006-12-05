Черновецкий уволил директора Житнего рынка

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ своим распоряжением освободил Виктора МОСКАЛЕНКО от должности директора коммунального предприятия «Житний рынок».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по информации заместителя председателя КГГА Ирэны КИЛЬЧИЦКОЙ, согласно этому распоряжению, В.МОСКАЛЕНКО освобожден за грубые нарушения трудовых обязанностей в виде неполного перечисления в бюджет города Киева арендных платежей, отсутствия достоверного бухгалтерского учета, уплаты налогов и обязательных платежей, недостоверного отображения финансовых показателей предприятия и другие нарушения.

Управлению кадровой работы и наград аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) поручено организовать проведение конкурса на замещение должности директора КП «Житний рынок».

На должность директора Житнего рынка сроком на три месяца назначена Ирина КРАВЦОВА.

В соответствии с требованиями ч.9 ст. 78 и ч. 12 ст.75 Хозяйственного кодекса Украины, директору КП «Житний рынок» в месячный срок поручено провести документальную ревизию финансово-хозяйственной деятельности рынка.

Как сообщал УНИАН, еще в сентябре текущего года власть Киева заявила, что намерена сменить руководство Владимирского, Житнего и Бессарабского рынков столицы из-за многочисленных нарушений в работе рынков.

В октябре КГГА ввела на “Бессарабке” временный менеджмент и назначила своего и.о. директора рынка. В то же время, по результатам проверки Бессарабского рынка столицы возбуждено уголовное дело против экс-руководителя рынка.

Также киевская власть расторгла контракт с директором Владимирского рынка.