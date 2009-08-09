В Севастополе горели 90 га леса

В Севастополе, между селами Хмельницкое и Черноречье Балаклавского района, в лесном массиве городского опытного лесоохотничьего хозяйства, на площади около 35 гектаров, возник пожар, на 5 га – верховой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар начался 8 августа, около 15 час., и в результате сухой погоды и порывистого ветра распространился дальше и достиг площади около 90 га, из них 23 га – верховой.

Вечером с помощью подразделений Государственной пожарной охраны МЧС и техники лесничества пожар удалось локализовать.

По состоянием на утро 9 августа открытого горения нет, продолжается полив водой отдельных участков на всей площади пожара.

В тушении пожара задействованы 149 человек и 32 единицы пожарной и специальной техники, в том числе 112 спасателей и 13 единиц техники МЧС, опергруппа Главного горуправления МЧС.