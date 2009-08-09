Погода на 10 августа
13:46, 09 августа 2009Общество
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Переменная облачность
10 августа на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях в Крыму и Приазовье местами пройдут небольшие кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 7-12°, в южных областях местами 15-18°; днем 20-25°, в Закарпатье до 28°, в Карпатах 13-18°.
В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 7-12°, днем 20-25°; в Киеве ночью 10-12°, днем 22-24°.
Температура воды в Черном и Азовском морях 21-25°, возле Черноморского 20°, в Днепре возле Киева 21°.
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