Погода на 10 августа

10 августа на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях в Крыму и Приазовье местами пройдут небольшие кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью 7-12°, в южных областях местами 15-18°; днем 20-25°, в Закарпатье до 28°, в Карпатах 13-18°.

В Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 7-12°, днем 20-25°; в Киеве ночью 10-12°, днем 22-24°.

Температура воды в Черном и Азовском морях 21-25°, возле Черноморского 20°, в Днепре возле Киева 21°.