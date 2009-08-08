Ющенко вынужден лично вмешаться в проблемы сельского хозяйства

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вынужден лично вмешаться в решение острых проблем сельскохозяйственной отрасли, говорится в сообщении Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента, размещенном на официальном сайтеглавы государства.

Согласно сообщению, Президент обеспокоен ситуацией, которая складывается в отечественном агропромышленном комплексе Украины.

В.ЮЩЕНКО очертил необходимые меры для урегулирования наиболее болезненных существующих проблем - Указ от 29.05.2009 № 378 «О некоторых мерах по улучшению финансового состояния аграрного сектора экономики и развития животноводства», Указ от 18.09.2007 № 890 «О некоторых мерах по развитию рынка зерна», письма главы государства к премьер-министру Украины относительно развития рынка сахара, мяса, зерна.

Как говорится в сообщении, “к сожалению, правительство оказалось не в состоянии реализовать эти мероприятия, конкретные стратегические шаги правительства для преодоления негативных процессов в отрасли и обеспечения развития сельского хозяйства и связанных секторов – отсутствуют”.

По результатам анализа службы, имеет место стремительное увеличение проблем агропромышленного комплекса.

Так, после обострения ситуации на рынках молочной продукции и мяса в 2008-2009 годах, сопровождавшихся снижением производства, ростом потребительских цен, импортом низкокачественной продукции, в текущем году добавились новые проблемы на рынках зерна и сахара, что привело к снижению закупочных цен на зерно у сельхозпроизводителей и повышению розничных цен на сахар. При этом правительственная аграрная политика сводится к проведению очередных и внеочередных совещаний и заседаний, на которых проблемные вопросы не регулируются и как следствие - появляются новые.

“Вместо осуществления конкретных шагов - улучшения финансирования и кредитования села, стимулирования строительства животноводческих комплексов, установления справедливых цен на сельскохозяйственную продукцию правительство предлагает обществу пиар-акции, в которые превращаются заседания Кабинета министров Украины по аграрной тематике. Обвиняя производителей сахара в заговоре, премьер-министр готовит почву для ввоза в Украину тростникового сахара-сырца. Но это уничтожит рентабельность сахарного производства в Украине и в условиях кризиса деньги уйдут на поддержку производителей других стран. Теряет смысл уборка урожая сахарной свеклы, что может привести к дефициту сахара уже в следующем году”, – говорится в сообщении.

По выводам службы, не лучшая ситуация в смежных отраслях - началась стагнация в сельскохозяйственном машиностроении. Примером является Харьковский тракторостроительный завод, который объявил в июле о прекращении производства вследствие невыполнения правительством своих обещаний о поддержке сельскохозяйственного машиностроения.

“Обещания премьер-министра Украины о такой поддержке превратились в пустые заявления. Из предусмотренных Законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» в Стабилизационном фонде свыше 2 миллиардов гривен агропромышленный комплекс получил только около 18 миллионов грн., не говоря уже об обещаниях премьер-министра Украины о предоставлении для решения проблем АПК почти 8 млрд. грн.”, – заявляет служба.

Вследствие этого, Президент вынужден лично вмешаться в разрешение острых проблем отрасли. Согласно сообщению, в ближайшее время В.ЮЩЕНКО будет предпринят ряд соответствующих мер.