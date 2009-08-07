Жителей Львова просят не выходить из домов

Во Львове объявлено штормовое предупреждение.

Как сообщили УНИАН во Львовском областном центре гидрометеорологии, 8 августа на территории Львова ожидаются дождь, гроза, град.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Львовского городского совета обратилось к жителям города с просьбой «по возможности не находиться на открытой территории, плотно закрыть окна и балконные двери и воздержаться от поездок».

Как сообщал УНИАН, 3 августа во Львове в результате сильного ливня с порывистым ветром до 20 м/с были подтоплены подворье частного жилого дома, подвал здания диагностического центра и цокольное помещение дома, где расположен ювелирный магазин. Ветер сорвал шифер с крыш двух домов, поломал деревья, ветвями которых были травмированы 6 человек, четверо из которых были госпитализированы. Были повреждены легковые автомобили, электропровода освещения и электротранспорта. Движение трамваев и троллейбусов прекратилось на 1 час 45 мин.