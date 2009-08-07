В Киевском патриархате надеются на диалог с УПЦ МП

В УПЦ Киевского патриархата надеются на начало диалога с УПЦ Московского патриархата по проблемным вопросам Украинской православной церкви и, в частности, по поиску приемлемых путей преодоления существующего в Украине раскола православия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава информационно-издательского управления Киевской Патриархии епископ Васильковский ЕВСТРАТИЙ (ЗОРЯ).

Он напомнил, что накануне визита в Украину Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА ему была передана просьба УПЦ КП о встрече либо на уровне патриархов, либо на уровне представителей церквей, и в первый день визита предстоятель РПЦ обещал подумать над возможностью такой встречи. Однако во время пребывания в Украине этого не произошло, хотя Патриарх КИРИЛЛ несколько раз в своих выступлениях говорил о необходимости диалога и о том, что причиной раскола стала не совсем правильная политика Московского патриархата.

Епископ ЕВСТРАТИЙ заверил, что позиция Киевского патриархата по решению наиболее актуальных церковных вопросов, в частности, по преодолению раскола в украинском православии, Московскому патриархату хорошо известна, но пока остается без реакции.

“Мы надеемся, что все же этот диалог состоится, если не с Московским патриархатом, то хотя бы с Украинской православной церковью Московского патриархата в Украине”, - сказал он.

В отношении причин, из-за которых в УПЦ МП медлят с началом активизации отношений между церквами, епископ ЕВСТРАТИЙ допустил, что это связано с многолетними преследованиями УПЦ КП, когда в Московской патриархии их отказывались признавать церковью, и объявляли чуть ли не еретиками. По его мнению, теперь нужно время, чтобы объяснить верующим УПЦ МП, что Киевский патриархат – это не враги, а тоже церковь, с которой можно вести переговоры на равных.

Касаясь вопроса поместной автокефальной украинской церкви, создание которой Патриарх КИРИЛЛ во время визита фактически отрицал, епископ ЕВСТРАТИЙ отметил, что по православным церковным правилам “церковные границы должны следовать за государственными” (решение Собора РПЦ от 1943 года). “Мы надеемся, что по церковным правилам границы церквей будут отвечать границам государства – Украина независимое государство и в Украине будет единая поместная независимая Украинская православная церковь”, - убежден он.