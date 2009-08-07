У Луценко ждут из Израиля новостей по Лозинскому

Министерство внутренних дел Украины рассчитывает в ближайшее время получить ответ от полиции Израиля относительно возможного пребывания в этой стране бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО, объявленного в международный розыск по подозрению в причастности к убийству Валерия Олийныка.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД, украинское национальное центральное бюро Интерпола в тот же день, когда появилась информация о вроде бы пребывании В.ЛОЗИНСКОГО в Израиле, направила полиции той страны по каналам Интерпола запрос с просьбой проверить возможное место пребывания по конкретному адресу разыскиваемого человека.

Как отметили в ДСО, «как показывает практика, жестких временных рамок для ответа нет – все зависит от сложности дела, но поскольку это дело достаточно сложное, то можно надеяться, что ответ ждать долго не придется».

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь полиции Израиля Алекс КАГАЛЬСКИЙ, комментируя информацию в местных СМИ, заявил, что правоохранительные органы Израиля пока не владеют данными о возможном пребывании В.ЛОЗИНСКОГО с паспортом, выданным на имя российского гражданина.

По словам А.КАГАЛЬСКОГО, по запросу украинской стороны до сих пор продолжается проверка относительно возможного пребывания В.ЛОЗИНСКОГО в Израиле. В то же время, добавил он, украинские правоохранители до сих пор не передали в полном объеме необходимые документы, которые бы подтверждали вину В.ЛОЗИНСКОГО, и на основании которых можно провести его арест с дальнейшей процедурой экстрадиции. “Но я не исключаю, что такие документы поступят в ближайшее время”, - сказал А.КАГАЛЬСКИЙ.

Израильское издание «IzRus» распространило информацию, что В.ЛОЗИНСКИЙ может находиться в Израиле под другой фамилией. В частности, по данным источника издания в правоохранительных госструктурах Израиля, проверяются сведения о том, что бывший депутат прибыл в Израиль из России, имея при себе российский паспорт на имя Виталия ФАРШАКА.