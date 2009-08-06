Тимошенко: в проблемах банков виноват не кризис, а банальная тема

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что причиной проблем в ряде банков стал не кризис, а нарушения при использовании денег, полученных на их рефинансирование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в интервью трем украинским телеканалам.

«В Украине более 180 банков. Сегодня в беде находятся из них всего несколько. И эта беда в этих банках, когда они по сути оказались на грани банкротства, - не мировой финансовый кризис, это просто банальная тема, когда Национальный банк начал помогать этим банкам, выдавая им большой объем денег, существенная часть этих денег была просто выведена в компании в офшоры. Там, где собственники распорядились деньгами, которые давал Нацбанк, честно – все банки сегодня работают и нормально выполняют свои функции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что правительство увеличило капитал сразу же после начала кризиса двум государственным банкам – «Ощадбанку» на 12 млрд. грн., «Укрэксимбанку» - на 6 млрд. грн., чем моментально защитило эти два банка от негативного влияния мирового кризиса.

Однако решение проблем коммерческих банков, подчеркнула премьер-министр, не входит в компетенцию правительства. «Именно поэтому то, что мы сейчас наблюдаем, что делается с несколькими частными банками, - мы просто не смогли остаться в стороне, хотя это не наша функция, не наша компетенция и не наши полномочия. Это я хочу подчеркнуть. Но, учитывая ситуацию, мы не смогли оставить людей в беде, и сегодня мы начинаем по инициативе правительства 15-ю антикризисную программу… - восстановление работы банков, которые сегодня прекратили платежи», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 17 апреля т.г. Кабинет Министров Украины утвердил перечень из семи банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

10 июня Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Минфин выпустил облигации внутреннего государственного займа на сумму 9,57 млрд. грн. и зачислил их в уставные капиталы «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев». В частности, «Родовид Банк» получил в капитал 2,8 млрд. грн., банк «Киев» – 3,6 млрд. грн. и «Укргазбанк» – 3,1 млрд. грн.

Во всех трех указанных банках были введены временная администрация и мораторий на удовлетворение требований кредиторов.