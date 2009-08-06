Парад ко Дню Независимости обойдется в 70 млн. грн

Общая сумма, которая будет потрачена на подготовку и проведение парада ко Дню Независимости Украины, такая же, как и в прошлом году - около 70 млн. грн.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны, об этом сегодня проинформировал начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Сергей КИРИЧЕНКО во время второй совместной тренировки парадных расчетов, которые примут участие 24 августа в параде войск по случаю 18-й годовщины Независимости Украины.

Как отметил С.КИРИЧЕНКО, подготовка к параду - это неотъемлемая часть подготовки войск. “А подготовка войск финансируется из средств, предусмотренных государственным бюджетом для Вооруженных сил Украины на 2009 год. Потому мы готовим абсолютно все войска, и акцентировано те части, которые будут принимать участие в параде войск”, - подчеркнул начальник Генерального штаба ВСУ.

По его словам, на подготовку войск в этом году эта цифра в пределах 50 млн. грн. Для выполнения заданий по размещению войск, подготовке вооружения и военной техники, которые будут принимать участие в параде, обеспечению связью, то есть для акцентированной подготовки к параду, Кабинет министров Украины выделил 15 млн. грн. “Общая сумма, которая будет потрачена на подготовку и проведение парада, такая же, как и в прошлом году – около 70 миллионов гривень. Все эти средства удовлетворяют потребности в подготовке войск к параду”, - сообщил генерал армии С.КИРИЧЕНКО.

В то же время он отметил, что все эти средства пойдут не сугубо на парад, а именно на подготовку авиационной компоненты Воздушных сил, частей и соединений Сухопутных войск, подразделений Военно-морских сил, курсантов высших военных учебных заведений, но с акцентом на участие в параде войск.